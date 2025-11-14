Rimini, assemblea verso lo sciopero generale: "Stop economia di guerra, Palestina libera"

Lunedì 17 novembre alle 18.30 al Bar Lento di Rimini

Lunedì 17 novembre alle 18:30 al Bar Lento (Via Bertola 52) di Rimini si terrà un’assemblea cittadina per discutere e organizzare lo sciopero generale proposto dai sindacati di base per venerdì 28 novembre.

L’iniziativa nasce, evidenziano gli organizzatori, "dalla denuncia della crescita delle spese militari, dell’economia di guerra e delle disuguaglianze sociali: bollette in aumento, salari bloccati, difficoltà nell’accesso alla casa e ai servizi pubblici". I promotori collegano la situazione italiana alle responsabilità occidentali nel conflitto in Palestina, chiedendo solidarietà e azioni concrete per la libertà del popolo palestinese.

L’assemblea è aperta a lavoratori, studenti, precari, associazioni e collettivi, con l’obiettivo, spiegano i promotori, "di costruire un fronte comune contro la guerra, i fascismi e l’aumento degli investimenti militari, promuovendo giustizia sociale, pace e libertà".

I PROMOTORI Casa Madiba Network, Rimini con Gaza, Non Una Di Meno Rimini, Guardaroba Solidale Madiba, Mediterranea Saving Humans Rimini, Casa Don Andrea Gallo Rimini #perlautonomia 2.0, Rete educatori/educatrici Rimini.