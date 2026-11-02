Rimini, auto esce di strada e finisce nel giardino di una casa in via Monte Cieco

L’incidente intorno alle 17.15 di ieri. Alla guida c’era una ragazza, rimasta illesa. L’abitazione è rimasta senza gas dopo la rottura delle tubazioni

Un forte boato, poi la scoperta: un’auto aveva sfondato la recinzione di un’abitazione, finendo contro la colonnina del gas, a due passi dall'ingresso della casa. È successo ieri, intorno alle 17.15, in via Montecieco, a Rimini, dove una vettura, dopo aver affrontato una curva, è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa all’interno della proprietà privata. Alla guida c’era una ragazza, che fortunatamente è rimasta illesa. "Ma non è la prima volta che capita una cosa del genere, in questa zona le auto vanno molto forte e nei pressi della curva vicino a casa mia, perdono il controllo e finiscono fuori strada", racconta la stessa proprietaria dell'abitazione contro cui si è scontrato il mezzo, che ha segnalato l'episodio alla redazione. "E non è neanche la prima volta, è già capitato anche ad alcuni miei vicini"

L’impatto ha provocato danni alla recinzione, ha abbattuto un glicine e soprattutto ha danneggiato le tubazioni del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e gestire la perdita. Per i proprietari dell’abitazione si prospettano ora alcuni giorni senza fornitura. "Abbiamo sentito un tonfo, pensavamo fosse successo qualcosa di diverso. Poi ci siamo accorti che una macchina aveva sfondato la recinzione ed era finita contro la colonnina del gas".

La preoccupazione riguarda anche la sicurezza della strada, descritta come particolarmente trafficata. "Spingono tutti sull'acceleratore, non se ne può più", ricordando che in passato si erano già verificati altri episodi simili. Questa volta, per fortuna, la conducente non ha riportato conseguenze. "Se si fosse schiantata contro il muro sarebbe potuta andare molto peggio", conclude la proprietaria.

