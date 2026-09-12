Rimini, auto prese di mira sul lungomare. Campisi: “Sicurezza, servono risposte immediate”

L'esponente di Futuro Nazionale denuncia furti avvenuti sul Lungomare Di Vittorio

Ieri (11 settembre), presso il lungomare Giuseppe Di Vittorio, in corrispondenza del bagno 86, si sono verificati numerosi episodi di furto ai danni di turisti ignari che avevano parcheggiato i propri veicoli nella zona. Lo riferisce Luca Campisi di Futuro Nazionale. “I malviventi, approfittando della distrazione dei bagnanti e della vicinanza al mare, hanno preso di mira auto e motoveicoli in sosta, lasciando i proprietari senza effetti personali e in alcuni casi, senza documenti e mezzi di trasporto".

"Episodi come questo non sono più tollerabili - Afferma Campisi - La sicurezza è un elemento fondamentale e imprescindibile per una città che vive di turismo e che trae dalla propria ospitalità una parte essenziale della sua economia. Ogni furto non è solo un danno materiale per la vittima, ma rappresenta un colpo all'immagine e all'attrattività dell'intera comunità. Per questo rivolgo un appello accorato al sindaco e a tutte le forze dell'ordine competenti: è necessario un aumento della vigilanza nelle zone più esposte, soprattutto durante la stagione estiva, quando il lungomare si riempie di visitatori. Servono controlli più frequenti, pattugliamenti mirati e l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree più critiche. Chiediamo risposte concrete e immediate".

"La sicurezza non è un lusso, ma un diritto dei cittadini e un requisito essenziale per chi sceglie di visitare la nostra città. Proteggere chi viene in vacanza significa proteggere il futuro stesso del nostro territorio", chiosa Campisi.