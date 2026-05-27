Rimini, avances sessuali a un anziano per rubargli la collana d'oro: arrestata

L'uomo ha chiesto aiuto, intervenute due persone che hanno allertato la Polizia

Ieri mattina (martedì 26 maggio) una giovane di nazionalità rumena è stata arrestata a Rimini, dopo essere stata sorpresa in un tentativo di furto a danno di un anziano. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la giovane ha fatto avances di natura sessuale all'uomo, con l'obiettivo di strappargli la collana d'oro dal collo: ma il gioiello è rimasto incastrato nella maglietta dell'anziano, che a quel punto, compreso di essere stato circuito, ha chiesto aiuto. Un paio di persone si sono precipitate, filmando con i loro telefonini e allertando la Polizia, che una volta sul posto ha fermato la giovane, poi posta in stato di arresto.