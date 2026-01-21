Rimini, bandi spiagge in arrivo: "Ma i lavoratori restano fuori dal tavolo"
I sindacati spingono per clausole sociali nei prossimi avvisi
La Cgil Rimini e la Filcams Cgil sollevano dubbi sulla gestione dei prossimi bandi per le concessioni demaniali marittime dell’arenile riminese, attesi per la fine del mese. Secondo i sindacati, manca ancora un confronto con le organizzazioni che rappresentano i lavoratori del turismo e gli interessi generali.
«Da anni giace una nostra proposta sulle clausole sociali, sul servizio di salvamento e sulle caratteristiche delle torrette – spiegano –. Rafforzare questi aspetti nei bandi potrebbe qualificare il lavoro sul demanio e premiare chi investe sulla qualità».
Filcams e Cgil invitano l’Amministrazione comunale a convocare al più presto un tavolo di confronto, sottolineando che l’assenza di dialogo su temi così strategici è un segnale grave per il settore turistico riminese.