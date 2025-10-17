Rimini, bandiera a mezz'asta al comando provinciale: l'omaggio ai tre Carabinieri morti nel veronese

Il Colonnello Rugge ha ringraziato i colleghi della Polizia e della Finanza presenti al Comando Provinciale dei Carabinieri per rendere omaggio ai colleghi caduti

Anche a Rimini si è tenuto un momento di commemorazione per onorare la memoria dei tre Carabinieri uccisi nel veronese: il Luogotenente Marco Piffari, il Brigadiere Valerio Daprà e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello. Questa mattina (venerdì 17 ottobre), presso il comando provinciale dei Carabinieri di Rimini, alla presenza del Prefetto, dei vertici delle forze di polizia e di una rappresentanza dei Carabinieri, è stata issata la bandiera a mezz'asta e sono stati deposti fiori al monumento ai caduti presente nello stesso comando. Al termine della cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, ha salutato gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che sono venuti a rendere omaggio ai colleghi caduti.