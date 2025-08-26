Rimini, beve alcol e ascolta musica ad alto volume, poi aggredisce gli agenti: arrestato

L'uomo era stato invitato ad allontanarsi e a spegnere la musica

Un 27enne è stato arrestato a Rimini ieri sera (lunedì 25 agosto), a seguito di fatti avvenuti nei pressi dell'incrocio tra viale Pallotta e viale Toscanelli, luogo di un incidente stradale. La pattuglia della Polizia Locale, in attesa dell'arrivo dei colleghi della squadra infortunistica, hanno notato il 27enne davanti a un mini market, intento a bere alcol e ad ascoltare musica a volume molto alto, utilizzando uno stereo portatile. Il giovane si era anche rivolto con toni non educati a un anziano che gli aveva chiesto di abbassare il volume, poi si è avvicinato agli agenti, con un bicchiere pieno di alcol, iniziando a disturbarli con le sue parole. Invitato ad allontanarsi e a spegnere lo stereo, ha reagito dando in escandescenze. Si è rifiutato di esibire i documenti e ha tentato di colpire gli agenti con il bicchiere, nonostante i ripetuti inviti a calmarsi. È stata chiamata una pattuglia in ausilio per procedere all'identificazione, ma l'uomo ha opposto resistenza durante l'accompagnamento al comando della Polizia Locale, dimenandosi e procurando lesioni a due agenti: per uno prognosi di 2 giorni, di 15 giorni per l'altro, che ha riportato lieve frattura al braccio. È così scattato, per il 27enne, l'arresto per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Riferisce l'amministrazione comunale che l'uomo fosse stato già arrestato nel 2024 per due volte, per reati legati agli stupefacenti.