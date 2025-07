Rimini "blinda" il centro: Pilomat attivi h24 e nuove regole di circolazione

Pilomat accesi in centro: attenzione a orari, divieti e nuovi sensi di marcia

L’amministrazione comunale di Rimini ha disposto l’attivazione dal 1° luglio dei Pilomat, i dissuasori mobili già presenti in vari punti nevralgici della città. "L’obiettivo - spiegano da palazzo Garampi - è migliorare la gestione della mobilità e rafforzare il presidio delle zone più frequentate, specialmente nei momenti di maggiore afflusso, valorizzando in particolare la sicurezza durante gli eventi e il mercato del mercoledì e sabato".



La misura nasce da un confronto tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine, in un’ottica di prevenzione e attenzione al territorio, andando concretamente ad utilizzare in modo più strutturato i dispositivi già installati.



L’attivazione dei Pilomat riguarderà diverse aree del centro e seguirà due modalità. In alcuni punti, i dissuasori saranno attivi 24 ore su 24. È il caso di corso d’Augusto, all’altezza dell’intersezione con via Verdi e via Giovanni XXIII, e di piazza Malatesta, in prossimità dell’accesso da via Circonvallazione Meridionale. Qui l’accesso sarà regolato in modo continuo, tutti i giorni, senza interruzioni.



In altri tratti, invece, l’attivazione seguirà fasce orarie specifiche, pensate per le ore notturne e per le mattine di mercato. I dispositivi entreranno in funzione dalle 23.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; dalle 23.00 alle 5.00 tra martedì e mercoledì, e tra venerdì e sabato. Inoltre, saranno attivi anche nelle mattinate di mercoledì e sabato, dalle 8.00 alle 13.00, in coincidenza con lo svolgimento del mercato. Le zone interessate da queste fasce orarie sono quattro: corso d’Augusto, in corrispondenza delle intersezioni con via Bertola e via Serpieri; corso d’Augusto, tra via Cairoli e via Giordano Bruno; via Garibaldi, all’altezza di via Venerucci e via Bonsi; e via IV Novembre, in corrispondenza dell’intersezione di via Pani.



A questi cambiamenti si affianca una parziale riorganizzazione della viabilità. In alcuni tratti di via IV Novembre e corso d’Augusto sarà istituito il doppio senso di marcia, con passaggi a senso unico alternato e velocità molto ridotta, per consentire il transito in sicurezza durante l’attivazione dei dissuasori. Nella fattispecie, si tratta del tratto di via IV Novembre compreso tra l’intersezione con via L.B. Alberti/ Tempio Malatestiano e Piazza Tre Martiri. Stesso tipo di regolamentazione sarà applicato anche in Corso d’Augusto, nel tratto dalle vie Serpieri e Bertola con piazza Tre Martiri e via IV Novembre. In queste zone, il passaggio sarà possibile in entrambe le direzioni, ma con la necessaria prudenza per garantire sicurezza e fluidità, a supporto delle cittadine e dei cittadini che risiedono dentro il perimetro delimitato dai Pilomat in modo tale che possano transitare e non abbiano disagi.



Sono previste inoltre nuove segnalazioni per indicare le direzioni consentite: sulla via IV Novembre, in prossimità dell’incrocio con via Alberti, saranno indicate le possibilità di svolta a destra e a sinistra, mentre sulla Piazza Tre Martiri, lato mare, si potrà proseguire dritto o svoltare a destra in direzione via IV Novembre.



"L’introduzione dei Pilomat, in questa formula più estesa, si inserisce in un progetto di gestione urbana più efficace, volto a proteggere e valorizzare il centro storico", chiosa l'amministrazione comunale.