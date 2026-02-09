Rimini, blitz della Polizia di Stato: irruzione in uno storico night club

La Polizia di Stato di Rimini, durante controlli sulla movida, ha trovato un night club aperto e operativo senza alcuna autorizzazione.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato di Rimini sulla regolarità degli esercizi pubblici e sulla sicurezza della movida. Nei giorni scorsi, durante lo svolgimento del Sigep alla Fiera, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura è intervenuta in un noto night club della città, accertando che il locale era aperto senza alcuna autorizzazione.

All’interno, intorno alla mezzanotte, sono state trovate diverse ballerine e una decina di clienti, mentre il bar era regolarmente in funzione e la musica diffondeva intrattenimento. Il locale aveva però visto revocate le autorizzazioni oltre un anno fa dal SUAP di Rimini, a seguito del mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi, requisito indispensabile per garantire la sicurezza dell’attività.

Gli agenti hanno quindi disposto la chiusura del night club, facendo gradualmente abbassare la musica fino allo spegnimento completo. La titolare è stata denunciata per aver ignorato il divieto di prosecuzione dell’attività e per aver allestito un luogo di pubblico spettacolo senza rispettare le prescrizioni di sicurezza. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per esercizio di trattenimento e somministrazione di alimenti e bevande senza licenza.