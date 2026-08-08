Rimini, buona la prima: quattro gol alla Vigor Senigallia. Segnano Zannoni, Cicarevic e Vitucci

Fabbri e Magnanini terzini, esordio anche per Piazze. Pollini para due rigori

Vigor Senigallia - Rimini 1-4

Vigor Senigallia: Are (Pierini 1st), Tardini (Bottegoni 1 st) , Tomba (Gutanu 1st), Bucari (Marinelli 1st ), Mancini (Zonta 1st), Pesaresi,(Celani 1 st) De Feo (Celani 1st), Romanelli, Subissati (Cacciari 1 st), Beu (Bartolini 1 st), Grandis (Magi Galluzzi1st). All. Clementi

Rimini: Roberto (Pollini 1st), Fabbri (Ciavatta 1 st), Magnanini (Bellavista 1st), Pasquini (Ammora 1 st), Nava (Carnesecchi 1st), Maggioli, Carlini (Vitucci 1 st), Malavasi, Carmona (Piazze 1st) , Cicarevic (Moricoli 1st), Zannoni (Bernardi 10’ st) All Gadda

Arbitro: Luigi Cardaccia. Assistenti: Minghelli, Tranquilli

SENIGALLIA Il Rimini torna in campo per la prima volta dopo il fallimento e batte 4-1, la Vigor Senigallia, squadra di serie D, grazie a un grande primo tempo. Decisive le reti di Zannoni, Cicarevic, l’autogol di Bucari e il gol di Vitucci. Buone indicazioni in vista delle prossime uscite per Gadda.

Dopo una fase iniziale di studio la prima vera occasione è biancorossa. Pasquini imbuca per Carmona, che viene chiuso. Zannoni recupera il pallone e calcia, ma il tiro è troppo centrale e consente al portiere della Vigor, Are, di ribattere con i piedi. Il primo pericolo per la porta di Roberto su una punizione di De Feo, che al 22’ calcia di poco a lato.

Il Rimini passa in vantaggio pochi istanti dopo. Fabbri pennella un cross tagliato sul quale si avventa Zannoni, che anticipa il difensore e trova l’angolino alle spalle di Are. Gli uomini di Gadda con il passare dei minuti alzano la pressione e dimostrano maggior fluidità nel palleggio. Alla mezz’ora un pallone in verticale innesca Carlini, che controlla e apre per Cicarevic, che insacca il pallone che vale lo 0-2. Gli ospiti continuano a trovarsi, essendo abili nel trasformare l’azione da difensiva in offensiva. Al 35’ l’occasione è per Malavasi, che calcia di poco a lato, dopo aver beneficiato di una bella combinazione sull’asse Carlini-Carmona. La squadra di Gadda continua a spingere e dopo un’azione convulsa nata dagli sviluppi di un corner trova il terzo gol. Are respinge il tentativo di Maggioli, ma la palla carambola su Bucari: 0-3 al 40’.

Entrambi gli allenatori in avvio di ripresa rivoluzionano i rispettivi 11.

In avvio di ripresa, Cardaccia concede un rigore per un fallo ai danni di De Feo. Lo stesso numero 10 della Vigor si presenta sul dischetto e viene ipnotizzato da Pollini.

Poco dopo un problema a un tifoso riminese blocca la partita per alcuni minuti.

Sugli sviluppi di una punizione, di De Feo respinta da Pollini, un fallo su Zonta costa un altro rigore al Rimini, ma Pollini para ancora su De Feo.

Senigallia accorcia le distanze al quarto d’ora della ripresa. Dopo una serie di rimpalli, Maggioli crossa per De Feo, che di testa batte Pollini

La partita si apre maggiormente e Pollini risponde ancora presente su Celani.

C’è gloria anche per Vitucci, che al 67’ insacca il gol del’1-4 biancorosso. Negli ultimi 20’ il Rimini amministra il vantaggio acquisito.