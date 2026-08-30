Rimini, buona la prima: Sammaurese battuta 2-0

A segno Cicarevic al volo e Piazze dopo respinta del portiere

Il Rimini esordisce con una vittoria in Eccellenza. La Sammaurese si conferma avversario ostico, ma la maggior qualità dei biancorossi viene fuori alla distanza. Nell'ultima parte di gara le reti decisive: al 75' Cicarevic insacca al volo in area su cross di Nava da destra, all'83' Cicarevic appoggia a Fabbri che calcia da fuori area, Ravaioli respinge, ma il subentrato Piazze di testa infila sul tap-in.

Sammaurese - Rimini 0-2

Sammaurese: Ravaioli, Mambelli, Lombardi (32 st Donati), Scanagatta, Rizzo, Volonghi (11 st Cangini), Santoni, Garavini, Bonandi, Merlonghi, Misuraca All. Benedetti

Rimini: Roberto, Fabbri, Nava, Maggioli, Magnanini (45 st Bellavista), De Angelis, Bertani, Nisi (20 st Zannoni) Carlini (34 st Moricoli), Carmona (Piazze 20 st), Cicarevic (37 st Carnesecchi) All. Gadda

Arbitro: Ghirardi di Ravenna

SAN MAURO PASCOLI Rimini sbanca il “Macrelli” di San Mauro Pascoli, vince 0-2. Decisive le reti Cicarevic e Piazze, rispettivamente al 31’ e al 35’ della ripresa. Primi 3 punti per Gadda.

Il primo squillo della gara del Macrelli è di marca biancorossa. Il pericolo arriva da destra. Un cross di Fabbri trova Carlini, che spedisce a lato all’11’. Il primo tempo è caratterizzato più dall’intensità, che dalla qualità. La Sammaurese prova a sfruttare le palle inattive, il Rimini palleggia, ma non trova sbocchi negli ultimi 16 metri. I padroni di casa si fanno vedere al 39’, quando Rizzo crossa da destra per la testa di Merlonghi, che colpisce, ma il pallone termina alto. Gli uomini di Gadda creano le situazioni più pericolose sempre da destra. Al 42’ Carmona non trova la porta su un traversone di Bertani. Il numero 11 di Gadda al 44’ pesca anche Cicarevic, che strozza troppo il tiro. Al 46’, Rimini ancora pericoloso. Un contropiede gestito dal tandem Carlini-Carmona, porta al tiro l’esterno biancorosso, che però alza troppo la mira.

Si riparte e la Sammaurese si fa subito vedere. Prima con un sinistro largo di Garavini e poi con un altro tiro del numero 27 di casa , che Roberto blocca a terra, il tutto nei primi 2’. Al 10’, dopo un’azione manovrata, Maggioli conclude da fuori, la palla termina di poco a lato. Gli ospiti continuano a palleggiare con fluidità sempre maggiore. All’11’ Fabbri sfiora il gol con un sinistro a giro che non va distante dai pali di Ravaioli. Il Rimini preme, al 14’ una sventagliata di Nisi innesca Carlini, che strozza la conclusione. Al 31’ il Rimini la sblocca. Dopo un’azione manovrata, Nava crossa per Cicarevic, che, di potenza, batte Ravaioli: 0-1. Al 35’ gli ospiti raddoppiano. Maggioli innesca Cicarevic in profondità. Il montenegrino di tacco libera Zannoni che calcia, Ravaioli non trattiene e Piazze di testa insacca lo 0-2. Nel finale il Rimini amministra il vantaggio e si gode i primi 3 punti della stagione.