Rimini, cala lo smog e stop alle misure emergenziali
Diversa la situazione in Emilia, dove l’emergenza smog non accenna ad attenuarsi
Da Rimini arrivano segnali incoraggianti sul fronte della qualità dell’aria. Il nuovo rilevamento di Arpae certifica infatti il ritorno al bollino verde per la provincia romagnola, insieme a Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, dopo i giorni di criticità legati alle polveri sottili.
Diversa la situazione in Emilia, dove l’emergenza smog non accenna ad attenuarsi. Il bollino rosso resta confermato a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, con il conseguente mantenimento delle misure restrittive.
Le limitazioni resteranno in vigore da domani fino a lunedì, data di pubblicazione del prossimo bollettino. Previsto lo stop alla circolazione dei veicoli diesel fino a Euro 5 e degli altri mezzi fino a Euro 2 nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30. Tra le misure adottate figura anche il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza l’utilizzo di tecniche ecosostenibili.