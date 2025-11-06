Rimini Calcio, 5 trasferte senza tifosi: anche la Samb e il derby con il Ravenna

Disposto divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Provincia di Rimini e chiusura del settore ospiti degli stadi interessati dalle gare

Niente vendita dei biglietti ai residenti in Provincia di Rimini per le trasferte del Rimini Calcio, dal 5 novembre al 5 gennaio 2026. La decisione arriva dal Ministero dell'Interno, che ha disposto anche la chiusura del settore ospiti negli stadi interessati dalle gare in trasferta dei biancorossi. Si applicherà alle gare con Pianese, Carpi, Sambenedettese, Ravenna e Gubbio. "La disposizione è stata dottata in relazione a fatti accaduti in occasione della gara Campobasso–Rimini del 25 ottobre scorso", precisa il Rimini Fc in una nota. Si tratta del sequestro, operato dalla Polizia, di bandiere, caschi e bottiglie vuote in un minvan dei tifosi biancorossi, al termine della partita con i molisani. Un provvedimento contestato dai tifosi della Curva Est: i caschi sarebbero semplicemente di tifosi che hanno utilizzato lo scooter per coprire il tragitto casa-punto di ritrovo per la partenza del van, destinazione Campobasso, le bandiere sono state utilizzate solo per le coreografie e le bottiglie vuote sono state raccolte per essere smaltite nei contenitori del vetro.