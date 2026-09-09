Rimini Calcio, 750 biglietti a disposizione dei tifosi per il derby con il Santarcangelo

Intanto superata quota 3500 abbonati

Saranno 750 i biglietti a disposizione dei tifosi del Rimini per la partita di domenica prossima (13 settembre) allo stadio Mazzola di Santarcangelo, contro la squadra clementina, con fischio di inizio alle 15.30. Nel dettaglio: 300 biglietti per il Settore Ospiti della Tribuna Centrale (€15 + oneri di prevendita) e 450 biglietti per la Tribuna Ospiti (€15 + oneri di prevendita). Sarà possibile acquistare il biglietto presso la tabaccheria Pruccoli di Rimini entro le 19 di sabato (12 settembre). Intanto la società biancorossa ha raggiunto la quota di 3524 abbonamenti. La campagna prosegue ancora: oggi e domani (giovedì 9 settembre) uffici aperti allo stadio Neri dalle 17 alle 19.