Rimini Calcio a caccia del settebello con il Futball Cava Ronco, Gadda: 'Guai essere superficiali'

I biancorossi sabato in anticipo. Il tecnico raccomanda umiltà: 'Per vincere serve una grande prestazione'

Il Rimini gioca in anticipo sabato (ore 15) nell’antistadio del Morgagni affronta il fanalino di coda Futball Cava Ronco che ha cambiato mister: al posto di Luca Lanzoni, Luigi Candeloro che nel 2021/'22 guidò i forlivesi alla conquista del quinto posto, miglior piazzamento nella storia dei biancorossi. Nel Rimini rientra Zannoni, out Magnanini, che comunque andrà in panchina, Moricoli e Carmona. La formazione sarà quella che ha battuto il San Marino con unica variante di Carlini al posto di Vitucci.

"Mi aspetto la solita partita difficile. Il Cava Ronco è reduce da due buone prestazioni, un pareggio in casa con il forte Medicina e una sconfitta di misura ad Imola ben figurando – spiega mister Gadda – è una squadra competitiva. In più ha cambiato mister e avrà certamente più stimoli. Si gioca sul sintetico, senza tifosi, insomma, se vogliamo vincere la partita dobbiamo fare una grande prestazione". Gadda insiste molto sull’aspetto mentale. "Non lo avverto, però obiettivamente c’è, dopo un inizio ottimo, il rischio di diventare superficiali e presuntuosi. Dobbiamo stare molto attenti. Ho già fatto l’ esempio ai ragazzi di squadre da ultimo posto fare il colpaccio contro la leader”.

Come è cresciuta la squadra in questi mesi? “Molto se si pensa che siamo partiti da zero e ci sono margini di miglioramento importanti. Fino ad ora sono andati a segno otto giocatori diversi, un segnale di un gruppo di ragazzi che gioca di squadra. Noi abbiamo dei centrocampisti che hanno dei gol nelle corde come Bertani, Nisi, lo stesso Zannoni. Ora dobbiamo velocizzare il gioco. I segnali sono veramente incoraggianti, ma ripeto, guai abbassare la guardia”.

È arrivato Edoardo Bernardi… “Bernardi ci ha fatto una buona impressione durante la preparazione, è un attaccante esterno, mancino. Ha qualità, struttura fisica, è giovane, reduce da un problema al ginocchio che sta superando: abbiano deciso di prenderlo perché può essere un prospetto interessante”.