Rimini Calcio, al gruppo aggregato l'ex Lazio Primavera Coulibaly

Classe 2003, ha giocato nella serie A maltese con il Mosta e il Birkirkara

Nel gruppo di giocatori a disposizione di mister D'Alesio si è aggiunto in queste ore Larsson Coulibaly, centrocampista classe 2003 originario della Costa d'Avorio. Il giocatore è ancora in prova. Fu scoperto da Bianchessi, storico dirigente di Lazio, Milan e Monza e portato nella primavera biancoceleste. Dopo avervi militato per due stagioni, con 34 presenze e un gol, si è cimentato con la serie A maltese, con la maglie del Mosta e il Birkirkara.