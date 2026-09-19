Rimini Calcio, al Neri c'è il Russi. Lisi Costruzioni nel Cda

Match sponsor di domenica sarà il Barrumba. Mister Gadda conferma lo schieramento a due punte (ballottaggio Carmona-Vitucci) con Cicarevic trequartista

Il Rimini ospita al Neri il Russi - cinque punti in classifica frutto di una vittoria e di due pareggi, un solo gol subito in tre partite – da cui Gadda invita la sua squadra a prestare la massima attenzione.

“E’ un club che ha tradizione, che è partito bene con una vittoria e due pareggi. Ha qualche giocatore esperto per la categoria, qualcuno di qualità davanti compresi due mancini: siamo andati a vederli e li conosciamo. Noi dobbiamo pensare a dare tutto sul campo, a continuare il nostro percorso e a dimostrare che siamo un gruppo che tiene alla maglia: il risultato poi sarà una conseguenza, anche se nel calcio non vieni sempre premiato".

In città si respira entusiasmo. Come lo vivete?

"L'entusiasmo della gente mi ha impressionato, venivo da una realtà diversa e non ero abituato. Le persone tengono al Rimini e i nostri giocatori devono essere il motore per tenere accesa questa fiamma. Il Rimini è un bel gruppo, umile e che non snobba nessuno: sono molto fiducioso. Possiamo migliorare tanto, anche se il primo tempo di Santarcangelo penso sia stato di ottima qualità. L'atteggiamento dei ragazzi in allenamento mi dà molta fiducia: lavorando in questo modo, cresceremo ulteriormente, ne sono convinto".

Sono a disposizione Carlini e Carmona, il primo andrà in panchina come Moricoli, il secondo si giocherà una maglia da titolare con Vitucci. Out Magnanini. Quindi confermato il Rimini a due punte con Cicarevic alle loro spalle e Carmona pronto a subentrare.

LA NOVITA' IN SOCIETA Nel Cda del Rimini fa patrte anche la Lisi Costruzioni di cui sono soci i fratelli Cristian e Maicol, due persone - ha spiegato il presidente Marco Lombardi - "che sono a pieno nel nostro progetto, hanno passione, hanno giocato a calcio e sono tifosi del Rimini da sempre".

Cristian Lisi e Maicol Lisi: "La nostra è una azienda edile che si occupa di costruzioni e ristrutturazioni. Lavoriamo principalmente sul territorio riminese, ma stiamo crescendo anche a livello regionale e nazionale. Per quanto riguarda il progetto, lo abbiamo accolto con piacere perché è credibile, sostenibile e per un riminese anche emozionante. A noi la città ci ha dato sempre tanto, quindi siamo molto contenti di essere soci del Rimini Calcio. Rimini è una piazza bellissima, noi siamo grandi appassionati e abbiamo visto diverse partite dalla Curva Est".



IL MATCH SPONSOR Sarà il locale Barrumba del Lungomare di Rimini a benedire la nuova maglia a scacchi biancorossa che avrà due particolari importanti: il logo ha una stampa gommata con effetto rifrangente, mentre sul sublimato c'è una stampa velata del Ponte di Tiberio per creare un tratto storico. Nel mezzo, ovviamente, c'è lo sponsor di domenica, cioè il Barrumba.

La maglia a scacchi sarà disponibile la prossima settimana insieme a tutte le divise che sono state utilizzate, compresa quella speciale per il Papa. Inoltre, la società sta cercando uno sponsor per tutte le trasferte.



Gli abbonati sono più di 3700 e più di 70 i soci sostenitori. "Rimini ha saputo donare tantissimo a questa società, mettendo via tutta la negatività - dice Giuliano Lanzetti - . Il logo abbiamo dovuto ricomprarlo, non ce lo aspettavamo, abbiamo investito 32.000 euro: un regalo che dovevamo fare a tutta la città e ai riminesi. Grazie a tutti gli sponsor e in particolare, in questo caso, al Barrumba che ha creduto nel progetto".