Rimini Calcio, altra "botta" dal Tfn: nuova penalizzazione di 3 punti

Sei mesi di inibizione per Valerio Perini

Altre cattive notizie in casa Rimini. Nell'attesa del passaggio societario dalla Building Company a un acquirente non ancora svelato - ma l'affare sarebbe entrato nelle ore decisive - la squadra biancorossa si vede rifilare altri tre punti di penalizzazione e un'ammenda di 2000 euro da parte del Tribunale Federale Nazionale. In totale, a seguito di tre deferimenti, sono 15 punti di penalizzazione. I primi undici per il primo deferimento - risalente ancora alla gestione Di Salvo -gli altri 4 per fatti imputabili all'attuale gestione. Il Rimini in classifica ora scivola a -4. Il Tribunale Federale Nazionale ha disposto anche l'inibizione di Valerio Perini per sei mesi.