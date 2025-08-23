Rimini Calcio, anche i 2008 Mengoni e Piermaria con Braglia. Forchino verso l'Under 16

Stasera l'esordio della prima squadra con il Gubbio, intanto prosegue il lavoro di ristrutturazione del settore giovanile

di Riccardo Giannini

Questa sera (sabato 23 agosto) il Rimini esordisce in Serie C al Neri, avversario il Gubbio, che sarà privo della colonna difensiva Signorini (ex di turno). Nel gruppo alle dipendenze di mister Braglia, oltre al portiere Pirini e al difensore Fabbri, ci sono altri due 2008 che lo scorso anno facevano parte dell'Under 17 allenata da Mandola: il terzino sinistro Jacopo Piermarini e la mezzala Marco Mengoni. A proposito di Fabbri, il difensore ha già attirato l'attenzione di club di C e di B, dopo la partita di Pescara. Ma Nember intende tenersi stretto il giovane difensore. In questo momento quindi, oltre ai quattro 2008, la rosa della prima squadra conta su Jallow, Bagli (questa sera portiere titolare), Aruta, Mini e Rubino. A proposito di settore giovanile: affidate la panchina di Under 19 e Under 17 a D'Alesio e Mandola, Tamai ha individuato il nome giusto per l'Under 16: il 50enne Davide Forchino, ex giovanili Napoli, Cattolica, Stella e San Marino. Ora si attende il placet della società per dare il via libera alle firme dei contratti degli staff tecnici, dopo quella che ha legato Tamai alla nuova società. Il responsabile del settore giovanile, che sarà affiancato dalla nuova segretaria Barbara Scarpello, ex Promosport, è reduce da una settimana di intenso lavoro per rimettere in piedi la macchina organizzativa. Per strutturare gli organici delle Under, dalla 19 alla 15, saranno visionati giocatori delle annate comprese dal 2007 al 2011. Diversi calciatori sono legati a società del posto, pronte a collaborare con il nuovo Rimini.