Rimini Calcio, ancora non c'è la fumata bianca per la cessione: nuovo rinvio

Non è ancora giunta a conclusione la cessione del Rimini Calcio da parte dell'attuale proprietario, la Building Company, all'acquirente portato al tavolo delle trattative da Stefano Giammarioli, un'importante azienda italiana dell'industria alimentare. L'incontro di ieri (martedì 28 ottobre) sembrava poter essere decisivo, oggi invece c'è stato un nuovo rinvio di 24 ore. Dalle indiscrezioni la richiesta sarebbe partita dalla Building Company che su questo, al momento, non ha rilasciato commenti. L'affare è a rischio? Difficile dirlo. Potrebbe essere un rinvio semplicemente dettato dalla gara di oggi (alle 18.30 Coppa Italia con il Ravenna), ma non è da escludere alcuna ipotesi. La trattativa era in stato avanzato e si percepiva un certo ottimismo per una sua definizione in senso positivo. Purtroppo, in questa tribolata stagione per i colori biancorossi, i colpi di scena non sono mancati. Domani sarà un altro giorno di attesa.