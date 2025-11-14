Rimini Calcio, arrivati i pagamenti a Rota

"Tutte le parti cooperino perché si giunga nei prossimi giorni alla definitiva conclusione della vertenza"

Vr Trasporti conferma di aver ricevuto in data odierna il secondo dei due bonifici preannunciati, precisando che ai fini della chiusura della vicenda dovranno essere saldate integralmente anche le spese di custodia comunque inerenti il sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Milano. Alfredo Rota si augura che “Tutte le parti cooperino perché si giunga nei prossimi giorni alla definitiva conclusione della vertenza, anche nell’interesse della città e dei tifosi. Ringrazio l’Avv.Patrizia Gigante dello Studio Legale Cocco & Gigante e l’Avv. Pietro Faranda, il cui lavoro è stato fondamentale per il raggiungimento di questo risultato, ed esprimo massimo rispetto per l’operato dell’Autorità Giudiziaria e la tutela accordata in una situazione certamente molto complessa”.