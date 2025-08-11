Rimini Calcio, Building Company nomina Espedito Siniscalchi presidente

Ha 39 anni, manager in vari settori

La Building Company ha nominato il nuovo presidente del Rimini Calcio. Ha 39 anni e si chiama Espedito "Eddy" Siniscalchi. La società, su una nota pubblicata sui social, rende noto che il neo presidente è laureato in economia aziendale e ha esperienza manageriale in vari settori. Sui social del Rimini sono state pubblicate anche le prime parole del neo presidente: "Ho accettato la carica con entusiasmo, lavorerò per il bene del calcio a Rimini". "Businessman in real estate & high finance", si legge invece nel suo profilo Instagram. In un'intervista rilasciata a Fanpage, nella quale parlava del suo fidanzamento con Valeria Marini, si definiva imprenditore e broker. Siniscalchi nel 2022 raccontava: "Abbiamo un’azienda di famiglia in società con altre persone attiva nel campo delle costruzioni. Mi occupo anche di compravendita di immobili di lusso e di brokeraggio. E ho delle società: una solo mia, altre insieme a dei soci". La Building Company, dopo l'addio del ds Nember, sembra quindi intenzionata a proseguire la sua avventura sotto l'Arco d'Augusto. Ma serviranno altre nomine e soprattutto sbloccare fondi per il calciomercato e completare la squadra.