Calcio Eccellenza Rimini Calcio, Carmona: lesione al bicipite femorale sinistro

L'attaccante è stato sottoposto nella mattinata odierna a esami strumentali. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 15 giorni

La Rimini Calcio rende noto che Lorenzo Carmona si è sottoposto nella mattinata odierna a esami strumentali per determinare l’entità dell’infortunio, occorso nella gara di domenica scorsa contro il Fratta Terme. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Le condizioni dell’atleta saranno rivalutate tra 15 giorni.