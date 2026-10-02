Rimini Calcio, c'è il San Marino in anticipo. Della Vista il nono socio

Nel Cda biancorosso anche l'imprenditore alberghiero organizzatore della campagna di reclutamento dei soci sostenitori. 6tour.come il match sponsor

È l’imprenditore turistico avellinese di nascita e riminese di adozione Corrado Della Vista, a capo di Devira Group, già organizzatore della campagna di reclutamento di soci sostenitori arrivati a quota 53 e che ha come obiettivo le cento unità, il nono socio del Rimini. A breve sarà annunciato il decimo. “Da tempo sono vicino al Rimini Calcio e dopo un breve periodo di attesa per capire la natura del progetto e ho aderito con entusiasmo all’iniziativa – dice Della Vista - Questo gruppo ha a cuore il Rimini Calcio e gli imprenditori presenti sanno fare bene il loro lavoro, la storia personale di ognuno lo dimostra, e dunque c’è una buona base di partenza per portare un contributo anche nel Rimini Calcio. Io sono a disposizione e metterò tutto il mio impegno, la mia esperienza per rendere ancora più forte la nostra società. Vedere lo stadio pieno di famiglie, di ragazzi, è una cosa molto bella, mette entusiasmo”.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Corrado Della Vista

MATCH SPONSOR Per l’anticipo contro il San Marino (sabato ore 15) il match sponsor è 6tour.com. Oltre al logo dell’azienda di Falzetti, socio del cda del Rimini Calcio, sulla divisa campeggerà anche un omaggio per Gianluca Vialli: martedì 6 al cinema Fulgor nell’ambito del premio Gianluca Vialli, il Rimini è gradito ospite e attraverso un suo dirigente consegnerà due maglia a scacchi biancorossa con numero 10 al Ct Mancini e con il numero 9 alla famiglia Vialli. Ospite della partita di sabato al Neri sarà l’indimenticato ex attaccante del Rimini di Vincenzo Bellavista ai tempi della serie B Capucho Jeda.

Il presidente Lombardi spiega: “L’iniziativa del match sponsor, che sembrava inizialmente velleitaria, si sta rivelando coinvolgente per la città e un introito importante per la società. In questo modo stiamo costruendo aspettative importanti, con aziende che si propongono per questa iniziativa: grande merito va al direttore generale Alvisi, gli vanno fatti i complimenti. Abbiamo già prenotazioni e disponibilità che ci fanno dire che questo percorso ci darà grandi soddisfazioni".

LA PARTITA Il San Marino, in classifica a -2 a causa dei quattro punti di penalizzazione subiti. Il tecnico Massimo Gadda come sempre invita alla prudenza: “Il San Marino mi sembra una squadra più quadrata, nelle ultime due partite ha collezionato una sconfitta e un pareggio subendo un solo gol. Noi dobbiamo pensare all'umiltà con cui scendere in campo. Fin qui abbiamo sempre vinto, ma non è stato mai semplice, per cui non dobbiamo farci illusioni. Il Rimini è una squadra forte, dobbiamo insistere perché vincere diventa un'abitudine. Al martedì bisogna azzerare tutto e ripartire subito. Quattro anni fa a Ravenna ho chiuso l'andata con 12 punti di vantaggio sul Carpi e siamo arrivati a pari punti alla fine. C'è tempo per recuperare e anche per prendere il largo. Io la classifica, l'ho detto anche domenica, la guardo, guardare e stare davanti a tutti è bello”.

Quanto alla formazione, indisponibili: Moricoli, Magnanini, Carmona e Zannoni, che è in Nazionale. Schieramento a due punte con Vitucci e Facundo Piazze, Cicarevic alle spalle con Carlini in panchina pronto a subentrare. Quanto a Carmona, si aspetta ancora qualche giorno per gli esami strumentali. "Il giocatore avverte ancora dolore al flessore, nei prossimi giorni si valuterà l’entità dell’infortunio. Ne avrà almeno per un mese”.