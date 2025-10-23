Rimini Calcio, c'è l'accelerata verso la cessione: significativi passi avanti

I primi contatti tra l'acquirente e Stefano Giammarioli risalgono a 15 giorni fa

Sono giorni importanti per il futuro della squadra biancorossa: un gruppo imprenditoriale italiano, attivo anche a livello internazionale, è in avanzata trattativa per l'acquisizione del Rimini. I primi approcci sono avvenuti circa due settimane fa: l'acquirente avrebbe contattato Stefano Giammarioli, che come noto da diverse settimane sta aiutando la Building Company da consulente esterno (non tesserato). Da quel momento sono iniziate le trattative. E nelle ultime ore c'è stata un'accelerata, con significativi passi avanti verso il cambio di proprietà. Fino alle firme, sarà comunque garantita dalla Building Company la piena continuità aziendale. D'altro canto gli stipendi sono già stati versati in anticipo, rispetto alla scadenza del 16 ottobre. La squadra sarà impegnata dopodomani in Molise, con il Campobasso, ma, al termine dell'allenamento mattutino, sarebbe già stata informata dell'imminente cambio al vertice societario. Bocche rigorosamente cucite in casa Rimini, come da prassi in queste situazioni. Ma le sensazioni sono positive: si dovrebbe andare verso la fumata bianca. L'acquirente, ribadiamo, non è il gruppo americano con interessi nel ramo immobiliare di cui Giammarioli sarebbe stato garante e del quale si parlava con forza, all'inizio della sua collaborazione da esterno non tesserato. Con l'ingresso dell'esperto dirigente sulla scena, non era infatti automatico il passaggio di proprietà, ma semplicemente l'attività di Giammarioli era mirata a riorganizzare la società, per renderla più appetibile a potenziali acquirenti. Inizialmente la Building non era affatto intenzionata a lasciare il Rimini, se non di fronte a un'offerta ritenuta interessante, come la società aveva chiaramente fatto intendere in una nota stampa, ai tempi del dibattito con l'amministrazione comunale sulla questione stadio. L'offerta a quanto pare sembra arrivata, oppure, più semplicemente, sembra giunto il momento per la Building di passare la mano.

Riccardo Giannini