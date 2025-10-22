Rimini Calcio, c'è un nuovo addetto agli arbitri

Si tratta dell'ex arbitro Raffaele Losito

Nuovo addetto agli arbitri per il Rimini Calcio. La società ha ufficializzato l'ingaggio di Raffaele Losito, ex arbitro della sezione di Pesaro. Classe 1980, originario di Andria, Losito vanta esperienza fino alla Lega Pro e anche come preparatore atletico arbitrale a livello nazionale. La squadra intanto prosegue la preparazione sul campo in vista della gara di sabato: alle 17.30 i biancorossi sono attesi dal Campobasso.