Calcio Eccellenza B Rimini Calcio, insidia Fratta Terme. Pietracuta con la Valsanterno, Novafeltria: Sanpaimola

Per il Santarcangelo duro test in casa con il Massa Lombarda, San Marino a Misano con il Russi

Si torna in campo oggi (domenica 1° Novembre), senza anticipi, dopo il turno infrasettimanale. Sorride e non poco il Rimini: dopo la manita al Pietracuta e al +9 sull'Imolese, i biancorossi viaggiano con il morale alto, ma oggi non dovranno distrarsi con una Fratta Terme in serie positiva da 9 partite. Un occhio anche a Medicina, dove il Castenaso, ora -6 dalla vetta, rischia di perdere altri punti. Per non parlare dell'Imolese, che dopo la doppia "scoppola" (Rimini e Fratta Terme) sfida un'insidiosa Comacchiese. Il Pietracuta, dopo la pesante sconfitta con il Rimini, si ritrova invece a dover sfatare il tabù Bindi contro una delle squadra più informa: una Valsanterno reduce da 6 risultati utili consecutivi e che da 4 partite non prende gol. Test probante, rimanendo in Alta Valmarecchia, anche per un Novafeltria rinfrancato dai 6 punti in 4 giorni con San Marino e Santarcangelo: ma oggi a Conselice trova un Sanpaimola decisamente molto più agguerrito delle precedenti rivali. Il Santarcangelo avrebbe bisogno di una vittoria per respirare e trovare fiducia, ma al Mazzola arriva il Massa Lombarda, reduce dal pari conquistato al 95' contro il Medicina Fossatone: una squadra in salute e dall'ottimo potenziale offensivo. Il San Marino per una domenica lascia Cattolica per il Santa Monica di Misano, l'avversario sarà il Russi, squadra invischiata nella zona playout, che spera quindi di fare bottino pieno e di ritrovare la vittoria che manca dalla prima giornata, quando gli arancioni superarono la Fratta Terme. Lasagni, come Forchino d'altra parte, non sembra attrezzato per i miracoli. La salvezza diretta è già distante 13 lunghezze, i playout otto.

QUI RIMINI I biancorossi ritrovano Carmona per la panchina. Fuori De Angelis, a centrocampo sarà Nisi a sostituirlo. Torna la difesa titolare, Vitucci preferito a Carlini. Gadda schiererà il 4-3-1-2: Roberto; Fabbri, Nava, Maggioli, Carnesecchi; Bertani, Nisi, Zannoni; Cicarevic, Vitucci e Piazze.



QUI NOVAFELTRIA Piena emergenza per i gialloblù, privi dello squalificato Frihat e di una lista corposa di infortunati: Andrea e Tommaso Pavani, Marani, Cecchetti, Vernazzaro, Tamagnini, Astolfi. Anche Nucci e Camara non sono al meglio, ma andranno in panchina. In pratica Massimo Mancini ha 12 giocatori di movimento disponibili (più Nucci e Camara), con il dubbio legato al partner offensivo di Filippo Mancini: Galli o Giacomini? Panchina completata dai baby Giulianelli, Ferrari, Pasquini e Magnani. Massimo Mancini schiererà il 4-3-2-1: Balducci; Carbonara, Giannini, Renzi, Guerra; Piva, Giacobbi, Castellani; Galli, Rama; F.Mancini.



QUI PIETRACUTA Rossoblù senza il lungodegente Pollini, Medici, Mani, Mussoni, Cesarini: la lista degli indisponibili è sempre corposa. Dubbio sulla posizione in campo di Sapori: regista del 4-3-3 con Filippo Fabbri e Zanni ai lati, come contro il Rimini, oppure trequartista del 4-2-3-1. Gessaroli torna titolare, Galassi dovrebbe essere avanzato sulla fascia destra. Fregnani schiererà il 4-2-3-1: Mattei; Guidi, Tiraferri, Bellucci, Faeti; Fabbri, Sapori, Zanni Galassi, Rivi, Gessaroli.



QUI SAN MARINO I Titani ritrovano Mechetti dopo la squalifica, ma perdono Bracelli e Passaniti. Il giudice sportivo ha fermato il primo per un turno, il secondo per due. Ma il titolare tra i pali è comunque Munari, fin qui autore di buone prestazioni. In difesa nessuna sorpresa, davanti probabile impiego di La Monica come terminale offensivo dopo il gol. Lasagni schiererà il 4-2-3-1: Munari; Cuomo, Mechetti, Tesse, Diallo; Papa, Pina; Miletta, Cestra, Agogo; La Monica.



QUI SANTARCANGELO Clementini senza il lungodegente Satarlino, out anche Erald Paratja e Devin Capasso. Banzola è squalificato. Due ipotesi in casa Santarcangelo: il 4-4-2 o il 4-3-3. Con il tridente, ballottaggio tra Da Rugna e Foschi per la maglia n.9. Muratori tornerà titolare. Mastronicola schiererà il 4-3-3: Golinucci; Brolli, Jaupi, Zaghini, Domeniconi; Dy.Capasso, Giorgini, Lepri; Muratori, Foschi, Fuchi.