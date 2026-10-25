Calcio Eccellenza girone B La dura legge del Rimini Calcio: Imolese battuta e spedita a -6

Primo tempo equilibrato, poi la maggior qualità del Rimini viene fuori: decidono Zannoni e Vitucci

È la dura legge del Rimini Calcio, parafrasando la celebre canzone degli 883 del post Mauro Repetto. I biancorossi superano con merito l'Imolese 2-0 e lo rispediscono a -6, a braccetto con il Castenaso. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui fa leggermente meglio la squadra di casa, i biancorossi tornano in campo con grande autorità, alzano i giri con il palleggio e colpiscono implacabilmente sfruttando la profondità. È Zannoni ad aprire le marcature al 53', sfruttando l'assist di Carlini, preferito a Vitucci. Ed poi VItucci, inserito al 69' al posto di Piazze, a raddoppiare 60 giri di lancette dopo il suo ingresso in campo: assist al bacio di De Angelis e colpo sotto a superare l'incolpevole Giacomel, che a fine primo tempo aveva fatto il miracolo, a mano aperta, sul tiro a giro di Cicarevic. L'Imolese, specie nel primo tempo, ha messo in campo pressing e tanto agonismo, ma tolto il fantasista Belcastro, poi costretto a uscire perché non al meglio, e il regista Gasperi, manca di qualità rispetto al Rimini che pure era privo di Nisi, ma conferma di avere un centrocampo deluxe per la categoria e tanti giocatori di forza ed esperienza. La vittoria è netta e cancella il sorprendente 2-3 del Neri con il Sanpaimola: unico neo il rosso a Maggioli dalla panchina, per proteste, al 39'. Mercoledì al Neri c'è il Pietracuta, che sembra essere una vittima sacrificale perfetta per permettere al Rimini di consolidare il primato, visto che l'Imolese sarà impegnato sul campo di un Fratta Terme in un ottimo momento di forma. Anche se, viste le prime giornate e lo scontro diretto, ai ragazzi di Antonioli forse conviene iniziare a pensare a blindare il secondo posto.

Il film di Imolese Rimini nelle foto di Gilberto Poggi

Il miracolo di Giacomel su Cicarevic PH Gilberto Poggi

Zannoni batte Giacomel PH POGGI

Il raddoppio di Vitucci

La classifica

Rimini 24, Imolese e Castenaso 18, Massa Lombarda, Savignanese, Comacchiese, Sanpaimola 15; Fratta Terme e Valsanterno 13; Medicina Fossatone, Pietracuta, Novafeltria 11; Sammaurese, Russi 9, Osteria Grande 6, Santarcangelo 3; Futball Cava Ronco Forlì 2, San Marino -2.

Nota: Sammaurese 5 punti di penalizzazione, San Marino 4.