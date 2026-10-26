Sorrisi in casa biancorossa Rimini Calcio, che Zannoni: il centrocampista ora sfida il suo Pietracuta

La mezzala ha segnato tre reti in campionato, pur disputando solo due partite da titolare

Nella vittoria del Rimini sul campo dell'Imolese, nel big match che ha permesso ai biancorossi di riprendere il largo, a +6 in vetta sulla coppia formata dai rossoblù di Antonioli e il Castenaso, ci sono due momenti decisivi della partita di Samuele Zannoni. Prima un perfetto intervento difensivo a chiudere una pericolosa percussione di Belcastro, poi lo splendido tocco di destro che ha aperto le marcature, su palla pennellata di Carlini. Zannoni è stato decisivo per il Rimini e ha raggiunto quota 3 in classifica marcatori, giocando sette gare: dato non banale, considerando che il centrocampista, arrivato in estate dal Pietracuta, in campionato è stato schierato titolare solo nelle ultime due, a causa dell'infortunio che ha fermato Nisi, e nel conto vanno considerate le due gare saltate per la convocazione in nazionale sammarinese.

Dopodomani (mercoledì 28 ottobre) al Neri c'è il Pietracuta, Lisi tornerà disponibile, ma Zannoni scalpita per un'altra maglia da titolare, per riaffrontare la propria squadra: nelle ultime due stagioni in maglia rossoblù, in Eccellenza, ha segnato 20 reti. Bottino decisamente importante per una mezzala dalle spiccate doti offensive, bravo negli inserimenti senza palla, ma anche nel trovare la conclusione da fuori area; e ben strutturato fisicamente, come ha dimostrato nel contrasto vincente contro Belcastro. Il Pietracuta in trasferta è imbattuto e ha superato il Massa Lombarda; in casa invece tentenna, ancora a secco di successi. Nel confronto in coppa il Rimini ha vinto agevolmente, ma tra due giorni sarà una partita diversa. Zannoni punta al tris di gol consecutivi, i biancorossi vogliono dare un altro colpo al campionato e al morale dell'Imolese.