Rimini calcio, colpo di scena: lo stadio c'è e si gioca con la Ternana
L'incontro si disputerà alle 20.30
Rimini - Ternana si giocherà questa sera. A breve verrà data l'ufficialità anche dal comune di Rimini. Il Tar ha concesso sospensiva, riunendosi d'urgenza.
Ecco la nota del comune: In ottemperanza al provvedimento del Tribunale regionale dell’Emilia Romagna che in data odierna ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Rimini Calcio nei confronti del Comune di Rimini, del Ministero dell'interno e della Questura di Rimini per l'incontro del 7 settembre 2025, l’Amministrazione Comunale dispone la concessione dello stadio Romeo Neri per il suddetto incontro.
Il Comune di Rimini proseguirà l'iter giudiziale nel merito presso il Tar in quanto permane la non sussistenza delle condizioni, a causa di evidenti e gravi inadempienze, per rilasciare la concessione di utilizzo dell’impianto comunale.