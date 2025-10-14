Rimini Calcio, con Contaldo e De Luca la rosa sale a 26 elementi

L'elenco aggiornato degli effettivi a disposizione di mister D'Alesio

Erano già in panchina nella gara di sabato scorso (11 ottobre) con il Perugia: oggi il Rimini ha ufficializzato il tesseramento degli ultimi due rinforzi, il 2002 Francesco Contaldo, sette anni in Spagna tra giovanili e prima squadra, poi in Italia alla Pro Vercelli, e il 2000 Antonio De Luca, giocatore dal curriculum particolare: in pratica ha giocato nei settori giovanili di Juve Stabia, Salernitana e Triestina, ed è ancora in attesa di esordire nel calcio professionistico. Gioca esterno destro, ruolo che al momento è ricoperto da Moray e Boli. Contaldo è invece un centrocampista centrale che rischia però di avere poco spazio, perché per ragioni legate ai contributi per l'impiego di Under, a fianco di Piccoli e De Vitis una maglia sarà sempre (infortuni permettendo) per uno tra Gemello e Leoncini. Comunque, con gli ultimi due tesserati, la rosa del Rimini sale a 26 elementi, a cui si aggiungono il terzo portiere Pirini, Fabbri e Cavaciottoli, impiegati ora nella primavera biancorossa.

PORTIERI: Vitali, Gagliano.

DIFENSORI: Bassoli, Bellodi, Lepri, Longobardi, Petta.

QUINTI: Boli, De Luca, Ferrarini, Falasco, Moray.

CENTROCAMPISTI: Asmussen, Contaldo, De Vitis, Fiorini, Gemello, Leoncini, Mini, Pedro Lopes, Piccoli.



ATTACCANTI: Brancato, Capac, D'Agostini, Madonna, Rubino.

PRIMAVERA aggregati in prima squadra: Pirini (p), Fabbri (d), Camiciottoli (c).