Rimini Calcio, confermata la conferenza con la proprietà: non sarà aperta ai tifosi

Alle 15 di venerdì (5 settembre): location ancora da definire

La Building Company ha confermato la conferenza stampa di presentazione in programma per domani (venerdì 5 settembre). Alle 15 la nuova proprietà del Rimini avrà il primo vero confronto con la stampa locale, dopo aver comunicato in maniera intermittente e solamente con alcuni media. L'orario e il giorno erano stati comunicati già ieri (mercoledì 3 settembre) dal nuovo addetto stampa, Mattia Favatà, nominato nelle ultime ore. Come location era stato individuato un hotel del lungomare, ma la società ha fatto poi dietrofront: la Questura ha infatti consigliato, per ragioni di ordine pubblico, di mantenere riserbo sul lungo dell'incontro tra proprietà e giornalisti. Tramite passaparola, infatti, i tifosi erano venuti a sapere il nome dell'hotel inizialmente scelto dalla Building come sede della conferenza, che sarà quindi "blindata" e interdetta ai tifosi.