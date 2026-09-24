Rimini Calcio, consegnata la maglia biancorossa a Papa Leone XIV
Il dono durante la cerimonia in occasione del pellegrinaggio della Diocesi di Rimini. Il club ringrazia il Vescovo per aver reso possibile questa operazione
La maglia speciale del Rimini Calcio, volta a omaggiare la visita di Papa Leone XIV a Rimini dello scorso 22 agosto, è stata consegnata al Pontefice in occasione del pellegrinaggio della Diocesi di Rimini.
La Rimini Calcio desidera rendere grazie a S. E. Mons. Nicolò Anselmi per aver reso possibile questa operazione.
Il club biancorosso ringrazia anche Manuel Mussoni, preside delle “Scuole Paritarie Maestre Pie” di Rimini, per aver provveduto alla consegna nelle mani di Papa Leone XIV.
"L’arrivo della maglia nelle mani del Santo Padre rappresenta per la Rimini Calcio un evento storico, della quale siamo profondamente orgogliosi.
Desideriamo esprimere un caloroso ringraziamento ai nostri sponsor, che hanno reso tutto questo possibile.
La società ringrazia anche tutti i tifosi biancorossi che hanno sin da subito dimostrato grande attaccamento a questa casacca così speciale e importante per la nostra storia"