Rimini Calcio contesta la penalizzazione di 11 punti: “Sproporzionata e ingiusta”
Il club ricorre alla Corte Federale d’Appello
Il Rimini Football Club comunica di aver presentato formale reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, emessa in data 5 settembre 2025, con la quale è stata irrogata alla Società una sanzione pari a 11 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
Il reclamo è stato presentato ritenendo sproporzionata la sanzione rispetto alla condotta oggetto di contestazione, con particolare riferimento all’applicazione del principio di recidiva, ritenuta non corretta né coerente con i precedenti giurisprudenziali e con i fatti oggettivi del caso.
Alla luce delle suddette argomentazioni, è stata formalmente richiesta la riforma della decisione impugnata, confidando in una revisione del provvedimento secondo criteri di equità, proporzionalità e rispetto delle regole.
Il Club ribadisce la propria volontà di tutelare la propria posizione in ogni sede, nel massimo rispetto delle istituzioni sportive, e nel costante impegno verso i propri tesserati, i tifosi e la città di Rimini.