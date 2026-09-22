Rimini Calcio, contro l'Osteria Grande si gioca a Castel San Pietro

I biglietti dal costo di 10 euro si acquistano (in contanti) al botteghino aperto dalle ore 14



Il Rimini Calcio comunica di aver ricevuto dall’Osteria Grande le seguenti informazioni per la gara di Domenica 27 Settembre alle 15.30 presso lo Stadio di Castel San Pietro Terme.

Per il pubblico e i tifosi del Rimini Calcio sono riservati due settori: una parte della tribuna coperta e il settore ospiti scoperto.

Per quanto concerne l’accesso del pubblico ospite alla tribuna coperta, l’accesso allo Stadio sarà dalla biglietteria di Viale XVII Aprile.

Per l’ingresso al settore ospiti scoperto (tifo organizzato), l’accesso allo Stadio avverrà da biglietteria riservata in Via Viara, di fronte al parcheggio del cimitero di Via Remo Tosi.

Il parcheggio riservato agli spettatori provenienti da Rimini è l’ampio parcheggio del cimitero di Via Remo Tosi.

Una volta parcheggiato, il pubblico che vorrà entrare nella zona tribuna potrà farlo dall’accesso di Via XVII Aprile, il pubblico che vorrà entrare nel settore ospiti scoperto potrà accedervi dalla biglietteria di Via Viara.

Il biglietto di ingresso avrà un costo unitario di € 10,00 per il biglietto intero, di € 7,00 per i biglietti ridotti riservati agli under 16 e agli over 65.

Le biglietterie saranno aperte dalle ore 14:00.

Si comunica altresì che non sarà possibile acquistare il titolo di ingresso con pagamento elettronico ma unicamente a mezzo contanti.