Terremoto in casa Rimini Calcio: Sanapo annuncia le dimissioni

Continuano i colpi di scena in casa biancorossa: Angelo Sanapo si dimette

Il primo a non credere alle parole della sua presidente, Stefania di Salvo, è il suo più stretto collaboratore, ossia il vice presidente e responsabile del settore giovanile del Rimini Calcio, Angelo Sanapo, il quale in tarda serata ha inviato una mail per certificare il suo addio irrevocabile al club.

Sanapo parla di "disaccordo di fondo con le recenti modalità comunicative adottate dalla proprietà". Il Rimini in pochi giorni ha perso sia il dg Geria, passato al Palermo, che Sanapo. Rimane in sella il ds Antonio Di Battista. Le dimissioni di Sanapo sembrano testimoniare una frattura tra la parte dirigenziale e la proprietà. Il castello biancorosso sta crollando.

Di seguito la nota

Con senso di responsabilità e profondo rammarico, comunico le mie dimissioni irrevocabili dalle cariche di Responsabile del Settore Giovanile e di Vicepresidente dell’FC Rimini.



Una scelta sofferta, maturata dopo un’attenta riflessione, resa necessaria da un disaccordo di fondo con le recenti modalità comunicative adottate dalla Proprietà. Stili e approcci che non rispecchiano la mia personale visione di condivisione del percorso sportivo intrapreso e che ritengo fondamentali per costruire relazioni sane e durature.



Il calcio, soprattutto a livello giovanile, è prima di tutto un veicolo di formazione, passione e responsabilità umana oltre che tecnica, ed è in questa visione che ho sempre cercato di svolgere il mio ruolo.



Ringrazio sinceramente tutta la città di Rimini, i tifosi, le famiglie e – con particolare affetto – i ragazzi del settore giovanile: con loro ho avuto l’onore di condividere un percorso autentico fatto di impegno, entusiasmo e crescita reciproca. Porterò sempre con me il ricordo di questi anni, ricchi di emozioni vere.



Pur lasciando il mio incarico, il mio legame con questi colori resterà intatto. Continuerò a sostenere l’FC Rimini con lo stesso amore, oggi da semplice tifoso, con l’augurio che la squadra possa raggiungere i traguardi che merita.



Sempre forza Rimini.