Calcio Eccellenza B Rimini Calcio: dopo l'Imolese e il Pietracuta, messa al tappeto la Fratta Terme (0-2)

Vitucci conferma il suo momento sì, nel finale Carmona raddoppia e si infortuna nuovamente

Fratta Terme - Rimini 0-2

FRATTA TERME (4-2-3-1): Lombardi - Panzavolta (25' st Crociati), Pezzi, Sedioli, Ravaioli (38' st Candoli) - Marozzi (39' st Giunchi), Vukaj - Spadaro (50' st Shyti), Ravaglioli (22' st Colli), Montesi - Ndiaye. A disp.: Lonzardi, Antonelli, Errani, Siboni. All.: Malandri.



RIMINI (4-3-1-2): Roberto - Fabbri, Nava, Maggioli, Carnesecchi - Bertani (46' st Moricoli), Nisi, Zannoni - Cicarevic - Piazze (27' st Carmona, 43' st Pasquini), Vitucci (24' st Bellavista). A disp.: Pollini, Magnanini, Mwape, Ciavatta, Carlini. All.: Gadda.



ARBITRO: Krolikowski di Modena

RETI: 19' Vitucci, 42' st Carmona.

AMMONITI: Sedioli, Maggioli, Vitucci, Nava, Bellavista, Carmona, Pezzi.

FRATTA TERME Anche Giove Pluvio dà una mano alla capolista Rimini, sul campo dell'ostica Fratta Terme. Dopo un inizio tamburellante di partita da parte della squadra di casa, un rovescio temporalesco spinge l'arbitro a sospendere la gara per qualche minuto. Il Rimini torna in campo più convinto e trova il gol dell'1-0 con un Vitucci in gran spolvero. È dunque la sesta vittoria consecutiva in trasferta per i biancorossi, contro un avversario che nel turno infrasettimanale aveva rifilato il poker all'Imolese. La Fratta come detto inizia sulle ali dell'entusiasmo, impegnando Roberto al 1' con Ravaglioli. Al 6' mani sospetto di Carnesecchi in area, tre minuti dopo Roberto salva tutto su Sedioli, imbeccato in profondità da Ravaglioli. Poi la pioggia, e quando si riprende il Rimini prende in mano il pallino del gioco. Al 19' Piazze servito da Cicarevic impegna Lombardi, sulla ribattuta arriva Vitucci, che ripaga la fiducia di mister Gadda e trova il gol dello 0-1. La Fratta Terme si arrocca a protezione di Lombardi, poi nell'ultima parte di frazione la gara è più equilibrata, ma a sfiorare il gol al 42' è Piazze, fermato dal portiere. La ripresa inizia come era iniziato il primo tempo: Fratta Terme in forcing, al 55' Ravaioli con un tiro cross chiama Roberto a una smanacciata non banale. Il Rimini replica al 60' con un doppio tentativo di Zannoni e Piazze, prima un difensore, poi Lombardi evitano il 2-0. La gara resta in bilico, al 65' Ravaglioli ha la porta spalancata dopo un duello con Fabbri, ma rinuncia a tirare per passare a Montesi, che è in ritardo. Tanto agonismo, i biancorossi fanno un'inusuale collezione di cartellini gialli, poi all'87' Carmona solo davanti a Lombardi raddoppia. Unico neo, nell'azione l'attaccante si infortuna nuovamente: oggi era al rientro. Al fischio finale è comunque festa, per altri tre punti che tengono lontano Castenaso e Imolese.

Classifica

Rimini 30, Castenaso 24, Imolese e Savignanese 21, Valsanterno, Massa Lombarda 19; Sanpaimola 17, Fratta Terme e Comacchiese 16, Sammaurese e Novafeltria 15, Russi e Medicina Fossatone 12; Pietracuta 11, Osteria Grande 6; Santarcangelo 3, Futball Cava Ronco Forlì 2, San Marino -2 (Sammaurese 5 punti di penalizzazione, San Marino 4).