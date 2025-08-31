Rimini Calcio, due giovani dell'Empoli nel mirino

La società deve sbloccare la fideiussione, poi il mercato

Domani (lunedì 1° settembre) sarà una giornata concitata in casa Rimini. Alle 20 chiude infatti la sessione estiva di calciomercato, la società dovrebbe chiudere la pratica fideiussione e poi cercare qualche acquisto, altrimenti dovrà far ricorso esclusivamente al mercato degli svincolati. Servono anche Under da schierare per poter ottenere i contributi dalla Lega Pro: per questo radiomercato parla di un possibile arrivo a Rimini, in prestito, di due giocatori dell'Empoli. Si tratta del difensore Jeremy Moray, belga classe 2006, e Ank Asmussen, centrocampista danese classe 2005. Entrambi hanno militato nella Primavera, hanno svolto il ritiro con la prima squadra guidata da Guido Pagliuca, poi sono stati messi tra gli esuberi in partenza. Moray è un difensore centrale impiegabile anche come braccetto di destra, che fa della fisicità e dell'esplosività le sue qualità. Asmussen è un centrocampista che abbina un'ottima struttura fisica (188 cm) a buone qualità tecniche. I primi rinforzi tesserati saranno comunque Boli, l'attaccante D'Agostini (2007) e il difensore tedesco Tobias Pachonik (1995), che nel biennio 2017-2019 ha militato nel Carpi in serie B. (ri.gia.)