Rimini Calcio, è l'ora dell'esordio: la fiducia di Gadda, "In campo con l'atteggiamento giusto. Faremo bene"

I tifosi, esclusi dalla trasferta d'esordio di San Mauro (17,30), hanno incitato la squadra durante la rifinitura al Neri. Squadra già fatta, ballottaggio Pollini-Roberto per il ruolo di portiere

Si parte. Il Rimini, senza tifosi al seguito ma presenti in buon numero alla seduta di rifinitura al Neri, esordisce domenica alle 17,30 allo stadio Macrelli contro la Sammaurese, squadra allenata da Michele Benedetti, profondamente rinnovata dopo la retrocessione dalla serie D.

“Non è semplice per i nostri tifosi affrontare questa situazione dopo un anno senza calcio. Li ringraziamo perché sono venuti a salutarci, ci fa molto piacere” spiega Gadda che ha tutti disponibili e un solo dubbio, il portiere.

Per il resto formazione già fatta: Pollini (Roberto); Fabbri, Nava, Maggioli, Magnanini; De Angelis, Bertani, Nisi; Carlini, Carmona, Cicarevic.

“È un esordio difficile, la Sammaurese è una società nel panorama calcistico locale importante, con tradizione di serie D, ha dei giocatori di spessore per la categoria – spiega Gadda – e contro il Rimini come faranno tutte le avversarie cercherà di fare la partita della vita. E’ una partita attesa, vogliamo partire bene, consapevoli che comunque poi ci saranno più di cento punti in palio".

Come vive il debutto?

"Ho vissuto tante vigilia sia da allenatore sia da giocatore. Sono rimasto sorpreso della passione che c'è attorno a questa squadra. Sono un po' teso perché anche io torno in panchina dopo un anno. Il sabato mattina c'è sempre qualcosa nello stomaco che ti crea tensione positiva. Sono contento. Speriamo di ripagare l'entusiasmo che si respira attorno alla squadra”.

Come sta il Rimini?

"Dopo un mese di lavoro non possiamo essere al massimo della condizione, ma stiamo bene. Sono molto contento dell’atteggiamento dei ragazzi, della loro voglia, del gruppo che si sta creando. Volevamo giocatori in gran parte del territorio, ce l’abbiamo fatta a metterli insieme ed è positivo. Non abbiamo mai sbagliato un allenamento. So benissimo che i risultati fanno la differenza, nella preparazione i giocatori sono tutti belli e bravi, però mi sento di dire che faremo bene. Il Rimini è forte, non si nasconde e lotterà per vincere. Ci sono altre squadre attrezzate come l'Imolese, la Comacchiese, dove gioca mio figlio, il Fratta Terme, il Medicina. Sono sicuro che il Rimini disputerà un campionato da protagonista, vincerlo sarà diverso perché vincere i campionati è molto difficile, abbiamo visto la Spal l'anno scorso. La mia squadra ha margini di miglioramento davvero importanti, e questo mi dà fiducia. Sono convinto che dovremo fare spesso la partita nella metà campo degli avversari ed in fase difensiva dovremo stare attenti. Questa è una squadra che ha una buona qualità tecnica, deve migliorare oltre che nella condizione nella qualità, nella concretezza sotto porta. Servirà tanta umiltà, attenzione e l’atteggiamento giusto di fronte a questo campionato, una qualità indispensabile al di là della tattica della tecnica, soprattutto quando si andranno a giocare partite in trasferta su campi difficili".