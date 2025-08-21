Rimini Calcio, ecco D'Agostini della Lazio. Langella in bilico

Secondo acquisto del ds Nember: dopo Boli arriva l'attaccante della Primavera biancoceleste

Secondo acquisto per il Rimini targato Luca Nember. Come testimoniato da SportUp Rimini, è arrivato in città e ha svolto il suo primo allenamento l'attaccante centrale Lorenzo D'Agostini. Classe 2005, nato a Miami e con nazionalità statunitense e venezuelana, è stato ingaggiato dalla Lazio nel luglio 2023. Con la maglia della Primavera ha segnato 13 gol in 54 presenze. Alto 187 cm, non è un centravanti ariete, ma sa muoversi sul fronte offensivo e lavorare per la squadra, con una buona propensione all'assist e al dribbling. Alcuni rumors di radiomercato parlavano del possibile approdo in biancorosso di Ivan Radrezza, regista ex Spal. Ma il diretto interessato ha smentito. In uscita c'è Langella: sul regista c'è il forte interessamento del Cosenza allenato proprio dall'ex tecnico del Rimini Buscè. L'affare non è affatto concluso, al momento si registra una fase di stallo, intanto Langella ha svolto l'allenamento odierno. Ma la sua presenza sabato (23 agosto) per l'esordio con il Gubbio è in bilico (ri.gia).