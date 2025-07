Rimini Calcio, ecco i giocatori in prova: c'è anche il talento del Tau Altopascio

Jacopo Atzeni, ex Altopascio, e il portiere ex Campodarsego Minozzi i due profili "più stuzzicanti"

di Riccardo Giannini

Il Rimini Calcio ha ufficialmente dato avvio alla stagione 2025-2026, tra le incertezze legate agli adempimenti economici incombenti e la sfiducia della piazza, logorata da dubbi e attese. In rosa ci sono i 15 confermati della passata stagione, compreso il giovane attaccante Jallow, più tre primavera: come anticipato nel fine settimana, fanno parte del gruppo i due esterni Mini (2006) e Aruta (2007) e l'attaccante Rubino (2006).

Aggregati al gruppo ci sono 7 Under. Uno è una vecchia conoscenza: Luca Ferretti, il portiere classe 2003 che lo scorso anno era alle spalle di Colombi e Vitali. Sempre portiere è il 2005 Luca Minozzi, cresciuto nelle giovanili del Campodarsego, 67 presenze in D. Un anno fa sembrava destinato alla Virtus Verona. Ora potrebbe contendere a Vitali la maglia n.1 del Rimini.

Il volto più noto della pattuglia degli aggregati è Jacopo Atzeni. Classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha disputato 62 presenze in quarta serie, con 6 gol e 4 assist. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Tau Altopascio, nel girone di San Marino, Sammaurese e Riccione United: nel 3-4-1-2 giocava nel ruolo di interno di centrocampo. A proposito di Sammaurese, in prova c'è anche Samuel Maltoni: vivaio Bologna e Cesena, centrocampista che in D ha totalizzato 55 presenze e 2 reti. Il più giovane del gruppo è Jacopo Di Pierdomenico, esterno offensivo classe 2007, lo scorso anno 26 presenze, 1 rete e un assist nella Primavera della Fiorentina. Sempre dal vivaio viola ecco Lorenzo Penchini, terzino destro classe 2005 che ha giocato nel Flaminia (24 presenze, 1 rete e 1 assist). Infine il 2004 Paolo Schettini, marcantonio da 192 cm, difensore centrale, 45 presenze in D.