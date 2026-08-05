Rimini Calcio, ecco il programma delle amichevoli: la prima al Neri sarà il 12 agosto
Prima amichevole a Senigallia sabato prossimo 8 agosto
Con un mercato ancora da completare (entro il fine settimana saranno definite le trattative per regista e punta), il Rimini guarda finalmente ai primi impegni di campo. Sabato 8 agosto, alle 18, allo stadio Bianchelli di Senigaglia i biancorossi affronteranno i padroni di casa della Vigor, l'ex squadra del portiere Roberto. Sempre alle 18, mercoledì 12 agosto, il Rimini giocherà la prima amichevole al Neri, avversario il Tre Penne. Due giorni dopo, alle 20, il Verucchio di Prima Categoria si presenterà ai suoi tifosi proprio contro la squadra allenata da Gadda: la gara si giocherà allo stadio comunale di Villa Verucchio. Alle 18 di mercoledì 19 agosto il Rimini tornerà in campo al Neri con il Lunano.