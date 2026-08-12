Rimini Calcio, ecco il regista: l'ex Maceratese Alessandro De Angelis

La squadra biancorossa impegnata in amichevole al Neri con il Roncofreddo

Il Rimini completa per ora la sua campagna acquisti con Alessandro De Angelis, regista classe 1998 proveniente dalla Maceratese. Il giocatore ha firmato un contratto annuale. Cresciuto nel vivaio dell'Ascoli, ha in curriculum 180 presenze in D con Seregno, Avezzano, Vastese, Casatese, Montegiorgio, Sant'Angelo, Vigor Senigallia e Maceratese. De Angelis ha già iniziato ad allenarsi ed è convocato per la partita di questa sera con il Roncofreddo. L'amichevole si disputerà dalle 20 al Neri, a ingresso gratuito. Con Pasquini out per problemi fisici, sarà Carnesecchi a giostrare da regista per poi lasciare spazio a De Angelis. Oltre a Pasquini sarà out Bernardi per un problema al ginocchio, per il resto Gadda ha tutta la rosa a disposizione e potrà schierare due formazioni diverse tra primo e secondo tempo. Tra le scelte nella prima gara, l'amichevole con la Vigor Senigallia, Bellavista impiegato come centrale destro, Magnanini terzino sinistro, in attacco i due trequartisti Carlini e Cicarevic a supporto di Carmona. Curiosità anche per il ballottaggio tra i pali: Pollini, schierato nel secondo tempo, ha parato due rigori.