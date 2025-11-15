Rimini Calcio, Elli di Forza Italia punge Gnassi e difende Di Matteo

"Gnassi invoca interventi diretti del governo, mentre Sadegholvaad ha dichiarato che le vicende del Rimini siano affari privati", evidenza Elli

Raimondo Elli di Forza Italia interviene sul tema Rimini Calcio, soffermandosi sull'interrogazione presentata in Parlamento dall'ex sindaco, oggi deputato, Andrea Gnassi. "Adesso siamo arrivati addirittura all'antimafia e al Governo della Repubblica", attacca Elli, che evidenzia una contraddizione, a suo dire, con Gnassi che da una parte "invoca interventi diretti del governo romano e addirittura dell’antimafia per fare chiarezza su tutta la telenovela", mentre dall'altra parte, il suo successore a Rimini, Jamil Sadegholvaad, "in altre faccende affaccendato, visto che taglia più nastri lui del presidente Mattarella, ha sempre dichiarato che le vicende del Rimini siano affari privati e lui non ci può, ne ci poteva mettere il naso". Per Elli, l'intervento di Gnassi è stato comunque inopportuno, nei confronti del proprietario in pectore Di Matteo: "La telenovela Rimini Calcio si trascina ormai da due anni, e gli imprenditori che si susseguono alla sua guida, o cercano di assumerla, per prima cosa dichiarano il loro grande amore per il club calcistico, e per la città. L’ultimo in ordine di data, il sig. Di Matteo, sembra fare sul serio, perché ha messo mano al portafoglio e saldato il debito pregresso con il sig. Rota, condizione necessaria per poter davvero far ripartire l’esausto club". Concetto che Elli rafforza in un post scriptum: "Stupisce che il deputato Gnassi appartenente ad un partito ultranemico dei razzisti xenofobi si attivi invocando inchieste quando un imprenditore di origine campana entra in campo", come a dire che Gnassi sia stato prevenuto nel sollevare il caso in Parlamento. Elli allarga il campo del discorso alla situazione stadio: "E lo stadio, il grande vecchio Neri intoccabile e inamovibile perché reperto storico (fascista), in che condizioni è? È adatto ad affrontare la stagione in corso, anche sotto il profilo della sicurezza attiva e passiva? E il grande progetto del ‘nuovo’ stadio della società Aurora di Napoli (Gnassi scriverà anche per questo al governo?), non doveva essere presentato nel dettaglio entro ottobre, che ora è diventato dicembre? È tramontato, o è ancora all’Aurora? Già, c’è sempre il piano B del sindaco, cioè rappezzare alla meglio il Neri coi soldi pubblici, i nostri soldi".