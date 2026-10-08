Rimini Calcio, FCR Forlì sabato avrà in panchina Candeloro

Si tratta di un ritorno sulla panchina della prima squadra. Nelle due ultime stagioni ha guidato la Comacchiese

La FCR Forlì, prossimo avversario del Rimini Calcio sabato a Forlì, comunica il ritorno di Luigi Candeloro sulla panchina della prima squadra. Per il tecnico faentino, classe 1970, - patentino uefa A -, infatti, si tratta di un ritorno in biancorosso dopo l’esperienza vissuta dal 2020 al dicembre 2022, culminata con il quinto posto in Eccellenza nella stagione 2021/22, miglior piazzamento nella storia della FCR Forlì.

Candeloro ha già incontrato la squadra e diretto il primo allenamento all’Antistadio 1.

Candeloro sostituisce Luca Lanzoni, sollevato dall’incarico insieme al vice Andrea Bianchedi dopo il pessimo avvio di stagione dei biancorossi, marchiato da 6 sconfitte (inclusa quella nel derby di Coppa con la Fratta, che è costata l’eliminazione) e appena un pareggio. Con un punto in classifica, l’Fcr è attualmente inchiodata al penultimo posto, in piena zona retrocessione, davanti solo al San Marino, che però deve scontare una penalizzazione di 4 punti.

Candeloro è reduce da un biennio ricco di soddisfazioni sulla panchina della Comacchiese, riportata in Eccellenza, tramite la roulette dei playoff regionali, e condotta in salvo nell’ultima stagione. Nell’annata 2016-17 ha guidato l’Alfonsine in serie D.

