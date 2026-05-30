Rimini, calcio femminile: incontro tra società e Comune per il nuovo corso

Confronto tra Femminile Calcio Rimini e l’assessore Lari: al centro progetto sportivo, settore giovanile e futuro della squadra

Zeno Lisi, direttore generale di Femminile Calcio Rimini, ha incontrato Michele Lari, Assessore Sport e Cultura del Comune di Rimini, per parlare del nuovo corso e del rilancio della squadra di calcio femminile della città. È stato un incontro decisamente cordiale, fortemente voluto dalla società, che si sta rilanciando in questo periodo dopo un lungo periodo. A questo primo momento di confronto, auspicato anche dal Comune, ne seguiranno senz'altro tanti altri. Ma è stato un buon inizio. C'è voglia da entrambe le parti di portare avanti i valori dello sport in città.

A Rimini, infatti, lo sport praticato fa parte delle passioni degli abitanti ed il ritorno di Femminile Calcio Rimini è senz'altro visto con piacere, così come gli Open Day di Femminile Calcio Rimini in collaborazione con Promosport al Campo Frassati - Via della Fiera, Rimini. Il prossimo è previsto per venerdì 5 giugno, dalle 17 alle 18:30, info al 352-0193242.

«All'assessore ho ribadito che auspichiamo di giocare le partite ufficiali della prima squadra allo Stadio di Rimini», spiega Zeno Lisi. «Lo stadio è e deve essere anche la casa delle nostre ragazze, visto che giocano con la maglia a scacchi bianco-rossa, quella della città di Rimini. Senz'altro, non appena sarà possibile, collaboreremo anche con la squadra di calcio maschile della città. È poi vero quel che si dice, che l'unione fa la forza. Il nostro progetto, infine, non punta solo alla prima squadra. Under 15, Under 17, Under 19 e tutto il settore giovanile sono altrettanto importanti e anche questo al Comune credo sia piaciuto. Siamo e resteremo sempre vicini alle famiglie delle bambine e delle ragazze che si allenano con noi e allo sport di base».

L'attenzione al sociale fa parte del DNA di Femminile Rimini Calcio ed è riportata anche nello statuto della squadra. Per questo, con il Comune di Rimini e tutte le istituzioni è del tutto naturale. Lo sport deve essere vicino a tutti.

La ripartenza di Femminile Rimini Calcio rappresenta non solo un ritorno in campo, ma anche un segnale importante per tutto il territorio. La Rimini Calcio Femminile si propone infatti come punto di riferimento per tutte le ragazze che in zona vogliano giocare a calcio, con l’ambizione di valorizzare i talenti e promuovere i valori dello sport, come il rispetto, il lavoro di squadra e la passione.

Guardando al futuro con ottimismo, la squadra mette in campo nuove energie e iniziative per coinvolgere sempre più ragazze, famiglie e tutta la città di Rimini. La strada è tracciata: Femminile Rimini Calcio è tornata, con lo sguardo rivolto avanti e il cuore saldo nei valori che ne hanno segnato la nascita.