Rimini Calcio: Forchino e Borioni allenatori del settore giovanile

Gli allenatori del settore giovanile hanno firmato oggi (mercoledì 3 settembre)

Sono arrivate le attese firme: il settore giovanile del Rimini è pronto a ripartire. L'allenatore dell'Under 15 sarà Paolo Borioni, persona di grande esperienza di calcio locale e giovanile, mentre l'Under 16 è affidata a Davide Forchino, già alla Stella e vice allenatore di Napoli Primavera, Forlì e San Marino. Come noto, l'Under 17 e l'Under 19 rimangono saldamente nelle mani di Carlo Mandola e Filippo D'Alesio.