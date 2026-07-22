Rimini Calcio, Gadda e Tamai studiano la nuova squadra: sarà difesa a quattro

Centrocampista di regia e centravanti i due ruoli chiave da ricoprire

Il nuovo Rimini, che ripartirà dall'Eccellenza, sarà rifondato sulla difesa a quattro. Il resto lo deciderà il mercato: 4-3-3 con due esterni offensivi oppure 4-3-2-1 con due trequartisti. Il ds Tamai è al lavoro con il mister in pectore, Massimo Gadda, per costruire una formazione competitiva: il mancato primo posto dell'Ars et Labor, nella passata stagione, è un monito a fare con attenzione ogni mossa. Tra i pali il prescelto sembra essere Edoardo Roberto, 22enne portiere marchigiano con 71 presenze in serie D (76 compresi playoff e coppa). In difesa sulle fasce, oltre al giovane Ciavatta (ex Rimini lo scorso anno al Santarcangelo) e al jolly Moricoli, ex Tropical Coriano, sono in arrivo due giocatori fuori categoria come Valerio Nava, già in biancorosso ai tempi della C con Grassi e lo stesso Tamai, e l'esperto Alessandro Fabbri. Come centrale è stato bloccato Luca Magnanini, 23enne scuola Spal, lo scorso anno alla Sammaurese. Edoardo Scanagatta, altro ex Sammaurese alla Fermana, potrebbe essere l'altro centrale, quello di destra. A centrocampo, invece, è caccia a un regista: Pasquini, al Tropical, ha più operato come mezzala a fianco del regista puro (Danieli). In rosa il Rimini, oltre a Pasquini, avrà mezzali dalle spiccati doti offensive: sicuri l'ex Pietracuta Zannoni, nazionale sammarinese, e il 2005 ex Sammaurese Nisi. Ma Tamai vorrebbe anche prendere Bertani, inizialmente destinato all'Imolese: ma senza il ripescaggio in D dei rossoblù, vestirà la maglia a scacchi. Con mezzali di caratura offensiva, oltre al regista servirà anche un centrocampista più fisico, di rottura. In attacco, Tamai spinge per la coppia Piazze-Carmona: due centravanti che costituiscono un lusso per la categoria. Vitucci, ex Santarcangelo, sarà in organico, potendo operare in tutti i ruoli dell'attacco. Tamai e Gadda stanno ragionando se inserire alle spalle della punta due trequartisti o due esterni offensivi. Come trequartista di centrosinistra la maglia da titolare sarebbe comunque per Bertani.