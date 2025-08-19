Rimini Calcio, Gemignani rinuncia. In arrivo il terzino Boli

L'esterno ex Lucchese ha lasciato Rimini

Il terzino destro Andrea Gemignani, classe 1996, ha declinato l'offerta del Rimini. L'ex Lucchese è stato a Rimini e ha svolto alcuni allenamenti alle dipendenze di mister Braglia, per poi lasciare la città. Ma il club biancorosso farà un acquisto nel ruolo di terzino destro. Ieri sera la Casa di C ha lanciato l'indiscrezione su Roberto Pierno, che Braglia ha allenato a Campobasso. Oggi invece è Tuttomercato a fare un altro nome: Jordan Boli, terzino destro classe 2002, dalla doppia nazionalità ivoriana e francese, cresciuto nelle giovanili di Padova, Genoa ed Empoli, sarà un nuovo rinforzo, il primo acquisto della nuova gestione. Secondo Tuttomercato, avrebbe già firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Si attendono comunicazioni da parte della società, anche perché per fare mercato c'è sempre da sistemare la questione della fideiussione.

RIMINI (4-4-1-1): Vitali - Boli?, Bellodi, De Vitis, Lepri - Longobardi, Langella, Fiorini, Falbo - Garetto - Parigi. A disp.: Bagli, Pirini; Megelaitis, Gorelli, Fabbri; Mini, Piccoli, Aruta; Ubaldi, Jallow, Rubino. All.: Braglia.