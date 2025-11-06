Rimini Calcio, Giammarioli lascia ufficialmente l'incarico

"Al momento non ci sono i presupposti per proseguire questo percorso"

Stefano Giammarioli lascia il Rimini, dopo mesi di lavoro da volontario (senza contratto). Lo ha annunciato l'esperto dirigente, ex Gubbio e Cremonese. Si avvicina il passaggio di proprietà in casa Rimini, ma non all'azienda che, secondo quanto riferito dallo stesso Giammarioli, lo aveva contattato a inizio ottobre. E Giammarioli era stato chiaro: se il Rimini non fosse stato ceduto, o ceduto ad altri, lui avrebbe lasciato l'incarico. Così è stato. Ma la Building Company non rimarrà. A breve sono attese novità.

La nota di Giammarioli

Con grande dispiacere comunico la mia decisione di lasciare il Rimini Calcio.

È una scelta sofferta, maturata dopo un’attenta riflessione, ma al momento non ci sono purtroppo i presupposti per poter proseguire insieme questo percorso.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla società, al Mister, allo staff tecnico e a tutti i miei compagni di squadra per il tempo condiviso, l’impegno quotidiano e le emozioni vissute.

Un ringraziamento particolare va anche al segretario Bellantoni, al team manager Gatta e al magazziniere Elio, all' ex responsabile del settore giovanile Tamai e alla sua squadra operativa, che hanno sempre svolto il loro lavoro con serietà e dedizione, nonostante un ambiente lavorativo non sempre facile.

Un pensiero speciale va infine ai tifosi del Rimini, che con passione e affetto hanno sempre sostenuto la squadra in ogni momento: il vostro calore resterà per me un ricordo indelebile.

Con affetto e riconoscenza