Rimini Calcio, Giammarioli lascia ufficialmente l'incarico

"Al momento non ci sono i presupposti per proseguire questo percorso"

A cura di Riccardo Giannini Redazione
06 novembre 2025 18:22
Stefano Giammarioli con Valerio Perini
Stefano Giammarioli con Valerio Perini
Rimini
Sport
Stefano Giammarioli lascia il Rimini, dopo mesi di lavoro da volontario (senza contratto). Lo ha annunciato l'esperto dirigente, ex Gubbio e Cremonese. Si avvicina il passaggio di proprietà in casa Rimini, ma non all'azienda che, secondo quanto riferito dallo stesso Giammarioli, lo aveva contattato a inizio ottobre. E Giammarioli era stato chiaro: se il Rimini non fosse stato ceduto, o ceduto ad altri, lui avrebbe lasciato l'incarico. Così è stato. Ma la Building Company non rimarrà. A breve sono attese novità.

La nota di Giammarioli

Con grande dispiacere comunico la mia decisione di lasciare il Rimini Calcio.

È una scelta sofferta, maturata dopo un’attenta riflessione, ma al momento non ci sono purtroppo i presupposti per poter proseguire insieme questo percorso.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla società, al Mister, allo staff tecnico e a tutti i miei compagni di squadra per il tempo condiviso, l’impegno quotidiano e le emozioni vissute.

Un ringraziamento particolare va anche al segretario Bellantoni, al team manager Gatta e al magazziniere Elio, all' ex  responsabile del settore giovanile Tamai e alla sua squadra operativa, che hanno sempre svolto il loro lavoro con serietà e dedizione, nonostante un ambiente lavorativo  non sempre facile.

Un pensiero speciale va infine ai tifosi del Rimini, che con passione e affetto hanno sempre sostenuto la squadra in ogni momento: il vostro calore resterà per me un ricordo indelebile.

Con affetto e riconoscenza

